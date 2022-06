Shelton Guillaume: «Je me nourris de buts»

Honneur tout d’abord à cette D2 ACFF, dans laquelle plusieurs régionaux ont pas mal fait trembler les filets: Lambrecth, Suray ou encore Ganiji. Mais c’est finalement Shelton Guillaume, comme il y a deux ans, qui est sacré "meilleur buteur" avec 17 roses. " 16 buts et un penalty ", rigole le Franco-Haïtien, qui termine donc sur la troisième marche derrière les inévitables El Omari et Pratz, tout en ayant distribué neuf passes décisives.

Shelton Guillaume, vous terminez donc meilleur buteur régional et troisième meilleur artificier de cette D2 ACFF, qu’est-ce que cela vous fait?

Oui, je suis content évidemment car je suis un ailier et c’est la deuxième ou troisième saison que j’enchaîne avec plus de 15 buts. Mais j’aurais aimé marquer encore plus, d’autant que j’ai eu les possibilités pour le faire. Cela a été très difficile en début de saison, mais je me suis bien rattrapé sur la fin. On va dire que c’est pas mal, je me mets un 6.5/10.

Il y a deux ans, vous aviez marqué le même nombre de buts, mais vous aviez été sacré meilleur buteur de la série. Quelle saison préférez-vous?

C’est vrai, j’avais mis 17 buts également, mais je n’avais pas terminé la saison parce que j’étais parti au RWDM en janvier. Cette année-là, j’étais à 100% de mes moyens, je n’avais pas été blessé, j’étais en pleine confiance. Mais cette saison-ci, je l’aime bien aussi car j’ai su faire preuve de mental. Début novembre, je n’avais encore marqué qu’un but, j’étais très loin derrière au classement. C’était compliqué car marquer m’anime. Je me nourris de buts, pas de crochets. Donc, oui, je préfère cette saison car j’ai travaillé pour revenir.

Vous aviez en effet connu un début de saison compliqué avec des petites blessures et plusieurs matchs débutés sur le banc. On peut dire que vous êtes monté en puissance au fil des matchs?

Exactement, j’ai eu une petite blessure et, à mon retour, l’équipe tournait bien. J’ai dû aller sur le banc, c’était difficile à accepter. Mais avec de l’acharnement, j’ai inversé la tendance.

On retrouve trois Soliérois dans le Top 10 des meilleurs buteurs de la série. Offensivement, il y avait meilleur que vous?

Les spectateurs ne pourront pas dire que la RAAL avait une meilleure attaque que nous. Mais, collectivement, oui, ils étaient au-dessus. Avec Lambrecth et Suray, on formait vraiment un trio de tueurs. Il suffit d’ailleurs de regarder le classement des buteurs.

Justement, comment se passait l’entente avec vos compères offensifs Lambrecth, Suray et même Erivelton ou Hanrez?

Super bien. Il n’y avait pas de concours entre nous ou quoi que ce soit. C’était un régal d’évoluer avec ce style de joueurs.

La déception de ne pas aller au tour final est-elle enfin digérée?

Pas du tout! De mon côté, je pense que ça pourrait même prendre plusieurs mois. Avec le potentiel qu’il y avait dans cette équipe, oui, c’est un échec. On peut dire qu’on a raté notre saison. En décembre, nous étions troisièmes, à un point de la deuxième place. Je pensais qu’on allait tout casser après la trêve, mais ça n’a pas été le cas.

Vous avez maintenant 24 ans, on peut dire que vous êtes arrivé à maturité ou vous avez encore une marge de progression?

De la maturité, on en prend chaque jour. Et je peux dire que j’ai énormément progressé à ce niveau-là cette année. Je n’avais jamais connu des pépins physiques comme ça, c’était difficile aussi bien moralement que physiquement. Et j’ai beaucoup appris de mon corps, notamment qu’il fallait me reposer. Avant, j’aurais joué, même blessé. Je n’ai d’ailleurs jamais autant fait de kiné que cette saison.

Le monde pro, c’est définitivement terminé pour vous?

Je ne pense pas. Je ne dis pas que je peux survoler la D1, mais j’ai le potentiel et, surtout, la volonté de travailler. J’y ai déjà goûté, ça ne s’est pas bien passé, mais ce n’est pas grave, c’est une épreuve de la vie. Néanmoins, ça reste dans un coin de ma tête.

Question évidemment de circonstances, vous avez peur pour votre avenir suite au retrait de José Lardot?

Peur, non. On verra comment ça va se passer. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Oui, ça a surpris tout le monde, mais sa santé passe avant tout.