Deux nouvelles prolongations et non des moindres à Verlaine.Ansi, l’avant Valton Ramadani et le dérenseur Éric Kaba, qui est allé faire un test à l’Union St-Gilloise, resteront au club une saison de plus.Une seule énigme encore dans le noyau actuel: Étienne Aka.Le Verlaine 2022-2023 prend forme.