Ouf, Solières continuera bien ses activités en D2 ACFF

L’onde de choc liée au départ de José Lardot à peine avalée, Solières s’est déjà remis au travail.Avec un CAqui, initialement prévu à lundi, a finalement été reporté à ce mardi et a accouché d’une très bonne nouvelle: l’équipe première de Solières, celle inscrite en D2 ACFF, va bien continuer sa route et sa vie.Avec qui?Comment?Et avec quelles ambitions?Tout cela doit encore être peaufiné et précisé en interne, mais le projet, lui, est sauvé." Mais sans José Lardot, on va sensiblement réduire la voilure " dit-on en interne.Comprenez par là que le budget, costaud sous Lardot, va être sérieusement revu à la baisse afin de construire une équipe qui, dit-on à bonne source, " jouera la deuxième partie de tableau. " Un troisième investisseur, outre le duo composé de Jean-Marc Fortin et Fred Deleuze, devrait s’ajouter afin de remplacer, si l’on peut dire, José Lardot.On repartirait donc sur un modèle soliérois d’avant Lardot en quelque sorte.