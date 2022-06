Noah Miévis passe de Waremme à Verlaine: «Je veux jouer»

Une venue, une de plus du côté de Verlaine.Cette fois, c’est le jeune Noah Miévis qui arrive.Le médian, qu’on a (peu) vu en action cette saison à Waremme, file donc chez le voisin." J’ai bientôt 20 ans et, là, j’ai envie de jouer , dit ce flanc gauche qui adore arpenter son couloir. Verlaine l’a bien compris et me laisse partir.Les contacts avec Verlaine remontent à quelque temps déjà mais je voulais être sûr que le club restait bel et bien en D2 ACFF.Et comme c’est le cas depuis peu, j’ai pu m’engager.Je sais qu’avec Marc Segatto comme coach, je vais apprendre à chaque entraînement et c’est ça que je voulais.Attention, je ne crache pas dans la soupe car j’ai aussi beaucoup appris avec Steve Dessart.Mais à Verlaine, je pense que je vais avoir plus de temps de jeu. "