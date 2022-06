Jovenau reprendra l’Union Huy.

On attendait la nouvelle depuis des mois... depuis la perte du coach titulaire dans cette saison cauchemardesque du côté de l’Union Huy. Une saison R1 sans la moindre victoire et un intérim de Jérémy Jaco qui s’éternisait jusqu’au terme de la saison. Après de nombreux contacts et essais, le président Hutois a enfin trouvé son coach pour la saison prochaine. " Et c’est finalement le premier coach que j’ai connu à la tête de l’équipe lors de ma présidence qui a accepté de relever le défi: Steve Jovenau ", nous confiait un président Alain Bernard rassuré. " On dispose désormais du capitaine de notre navire, une personne qui connait la maison et qui est un formateur dans l’âme. On sait que le noyau n’est pas encore au niveau de la R2 mais tous les éléments qui nous font confiance ont cette envie de progresser et Steve est l’homme de la situation. On a un noyau de 9 joueurs actuellement, plus les jeunes à intégrer et les joueurs pouvant aussi venir de la P3. On a donc du potentiel et les groupes vont à nouveau s’entraîner ensemble. On cherche toujours un poste 5 formé ou à former pour équilibrer le groupe. "