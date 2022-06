Jean-Marc Fortin: «Solières n’est pas mort»

Jean-Marc Fortin, ce fut dur de voir partir, comme ça, d’un coup José Lardot?

C’est le moins que l’on puisse dire. Ce fut une véritable onde de choc.On est allé dans les cordes.On s’était toujours dit que si l’un de nous partait, les autres aussi.Mais là, on était dans un cas exceptionnel.José n’est pas parti parce qu’il en avait marre mais pour raisons de santé.Cela change beaucoup de choses.On a végété 48h puis on est reparti…

Avez-vous des nouvelles de José Lardot?

Je ne vais pas donner de détails car cela relève de la sphère privée.Mais clairement, sa santé n’est pas bonne.Il veut faire un pas de côté et on respecte ça.Restera-t-il encore un peu ou beaucoup dans le club?Je ne sais pas plus.On verra bien.Si on espère son retour?On espère surtout que sa santé va aller le mieux.Le reste importe peu.

Solières continuera donc ses activités…

Oui, c’est désormais une certitude.On a pris le temps de poser le pour et le contre.Trois plans étaient sur la table.A: on arrête, B: on continue avec un nouvel investisseur.C: on lance la fusion avec le RFCHuy.On a opté pour le B sans qu’une nouvelle personne vienne à proprement parler nous rejoindre pour l’instant. Mais on va voir là aussi ce qu’il y a lieu de faire dans les prochaines semaines.L’honneur et l’orgueil ont fait la différence: Solières n’est pas mort.

Dans un communiqué, vous précisez que JoséLardot se retire de la présidence.Qui va dès lors le remplacer?

Avant sa venue, on n’en avait pas et on n’est pas mort.Cette fonction n’est pas indispensable.Pour assurer le day-to-day, on a donné un peu plus de responsabilités à Pascal Bairamjan, confirmé comme tout son staff, et on a déniché un nouveau C.Q.pour la D2 ACFF: Claude Graindorge, un vieux serviteur du club qui va remplacer Éric Salée.Mejdi Lallemand sera celui des jeunes.

Les ambitions vont-elles être revues singulièrement à la baisse?

C’est un peu tôt pour le dire.Après, sincèrement, jouer la tête de la D2 n’est sans doute pas raisonnable.Mais on compte bien garder tous les joueurs qu’on a déjà prolongés même si on sait qu’en foot, les surprises ne sont jamais à proscrire.Il y aura un avant et un après Lardot, mais je me dis qu’en gardant pas mal de nos gars, on devrait avoir une équipe qui est déjà rodée.On ne sera plus le Solières d’avant qui peinait à se maintenir, je pense.On va d’ailleurs continuer d’explorer la filière française.

Les contrats pris sous Lardot vont donc être assurés?

Oui, on va respecter nos engagements, c’est le but en tout cas.Il y aura et il doit y avoir une vie après José Lardot.On veut mettre en place une équipe d’emmerdeurs.

Quid de la tribune, déjà commandée?

José Lardot avait des grandes ambitions. Si on monte, on tranchera, on la construira mais, là, on va dire qu’on laisse un peu ce projet de côté.

La fusion avec le RFCHuy semble inévitable, non?

Bah, non, sinon, on aurait opté pour le plan C.Là, les discussions se poursuivent pour l’exploitation du site.On va aussi arranger les choses pour celle de la buvette et des terrains.Pour le reste, on verra où cela nous mène. Puis, on est plusieurs autour de la table.