Honay et Gilson restent in fine à Wanze/Bas-Oha

Mais deux annonces se sont succédé ce mardi après-midi avec les prolongations de Thomas Honay, qui avait ouvert la porte à un départ, et de Dylan Gilson, qui s’était engagé avec Jodoigne. Si ces joueurs ne vont pas tout changer à eux deux, cela envoie tout de même un fameux signal positif.

Pour le premier cité, qui a été sollicité ces dernières semaines, ce choix est consécutif à une très longue réflexion. " C’est exact et c’est aussi le choix du cœur , insiste le back droit. Je me sens important au club et ce qui se trame à Wanze/Bas-Oha me plaît. On a retrouvé une certaine ambition qui n’était plus forcément là ces derniers mois. J’espère encore grandir avec le club. Je le sens vraiment bien, ça me fait dire que Wanze/Bas-Oha n’est pas si mort que cela. "

D’autant plus que l’ancien Warnantois va pouvoir encore évoluer dans le dos de Dylan Gilson. " C’est un pote, j’adore jouer avec lui. Il bosse énormément et, pour un back qui aime monter comme moi, c’est l’idéal , abonde Thomas Honay. Et puis, on sent tout l’engouement derrière l’équipe avec tous ces jeunes. Il y a une base solide, c’est très important. "

Et cette solidité, elle est tout doucement en train d’atteindre le sommet de la pyramide avec, également, la prolongation de Dylan Gilson, qui sort sans doute d’une des meilleures saisons de sa jeune carrière. Et ce, alors que le gaucher s’était engagé avec Jodoigne il y a plusieurs semaines.

" En fait, je vais passer un entretien pour commencer un nouveau travail. Et il y a de grandes chances que je change d’orientation. Du coup, je vais devoir faire des soirs, certaines nuits et je ne pourrai pas toujours me libérer pour aller au football. Jodoigne est très professionnel à ce niveau-là alors qu’il me sera plus facile de trouver un arrangement avec Jean-Yves à ce niveau-là ", explique l’ancien Verlainois.

Le numéro 20 de Wanze/Bas-Oha va ainsi prolonger son bail dans son club de cœur. " Oui car j’aurais pu aller autre part si ce n’était pas Jodoigne. Mais le club est dans mon cœur et c’est aussi essentiellement pour Jean-Yves Mercenier que je fais cela. "

Voilà une double bonne nouvelle pour les Mosans qui, s’ils ont encore du pain sur la planche pour finaliser un effectif compétitif, ont retrouvé un peu de sérénité avec ces deux prolongations.