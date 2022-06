Haneffe enrôle le jeune Tom Kerkhofs

Une excellente pioche, donc, et dans la cohérence du projet de Renaud Leclercqs. " Le frère de Tom joue déjà au club et il a manifesté un intérêt pour notre projet que j’ai pu lui proposer et auquel il a adhéré. C’est un profil très intéressant qui amènera de la concurrence, de la jeunesse etdes perspectives d’avenir . Tout le groupe sait que nous avons pâti d’un noyau trop juste au niveau du nombre et d’un réservoir de formation inexistant cette saison. On tente d’y remédier avec les quatre arrivées de joueurs jeunes, volontaires et demandeurs . Je pense avoir démontré que je donnais sa chance à tout le monde et c’est le terrain qui dictera sa loi. J’espère que le groupe en place se (re)mettra en forme pour la reprise pour que ce groupe élargi puisse travailler dans les meilleures conditions" , nous confiait le coach.