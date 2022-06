David Camerini claque la porte de Solières: «Un climat détestable»

Plus en phase avec Jean-Marc Fortin et les différents membres du conseil d’administration soliérois, David Camerini se dit "soulagé d’en avoir terminé de ce marasme et ce, dans un climat détestable." Arrivé en avril 2019, celui qui occupait aussi le rôle de communicant égratigne Jean-Marc Fortin, sans pour autant le citer. " On ne dirige pas un club de football à l’autre bout du continent , dit-il. L’hypocrisie, qui est à son paroxysme, est devenue intolérable. Certains, qui se reconnaîtront, s’en sont pris à mon fils. C’est intolérable. "

Souvent critiqué sur les réseaux sociaux, David Camerini garde la face. "Les critiques, j’ai l’habitude et je m’en fiche. Ce qui me rend triste, c’est le manque de soutien de la direction par rapport à José Lardot. Combien de fois s’est-on retrouvé seuls tous les deux aux matchs? J’ai toujours soutenu le club, même dans les moments les plus compliqués. Et, ça, certaines personnes l’ont déjà oublié. Je ne suis pas un paillasson, ni le “boy” de tout le monde."

Le club peut-il se relever d’un tel départ? " Ça va être très compliqué si certaines choses ne bougent pas , confie David Camerini. La vision des dirigeants doit être revue. José Lardot était une perle rare et était présent tout le temps."

Malgré tout, l’homme de 51 ans veut retenir le positif. "J’ai passé de superbes moments et je ne souhaite que le meilleur au club où j’ai rencontré de très belles personnes , avance David Camerini avant de prononcer sur son futur. La suite? Je vais prendre un peu de recul avec le ballon rond, mais je ne ferme pas la porte à un retour. On ne sait jamais de quoi l’avenir sera fait."