La saison prochaine, l’équipe première d’Amay-Hermalle qui milite, en…P3, sera ainsi renforcée par Steve Bovenisty et Geoffrey Slodowicz.Le premier cité fait partie des meilleurs pongistes du royaume et n’est plus à présenter dans le monde du ping.En 2015, "Bove" avait notamment atteint les quarts de finale du championnat du monde de Sandpaper, une compétition dont la particularité est l’obligation d’utiliser des raquettes dont le revêtement est du papier de verre.

Doté d’un talent monstre, le Flémallois, qui habite désormais à Amay, évoluait il y a encore moins de cinq ans en Superdivision avec La Castellinoise.Ce dernier a pourtant décidé de revoir ses ambitions à la baisse.

L’autre arrivée est, lui aussi, un ancien joueur de Nationale.Le droitier évoluait cette saison à Ninane et avait envie de jouer aux côtés de son pote.Amay-Hermalle a donc sauté sur l’occasion. "Le club est évidemment très heureux , explique Luc Jonet. Maintenant, que ce soit Steve ou Geoffrey, ils ne s’engagent en rien. Ils viennent tous les deux pour jouer quelques matchs, sans plus. Steve entraîne chez nous depuis plus de dix ans et connaît tout le monde à Amay-Hermalle. Il avait envie de lever le pied et de s’amuser avec son ami de longue date. Pour le club, c’est extraordinaire."

Pourtant, n’allez pas dire à Luc Jonet que son équipe première sera favorite pour le titre. "Cela ne changera en rien nos objectifs , précise-t-il. S’ils veulent jouer plus de matchs que prévu, on ne sera évidemment pas contre mais on ne fait pas de la montée une fixation. Cependant, retrouver la P2 serait une bonne chose pour le club et cela permettrait de pouvoir attirer d’autres joueurs pour la suite."

Une aubaine, donc, pour l’ensemble des pongistes amaytois qui devraient, sans aucun doute, profiter du talent des deux nouveaux venus.