Un apprentissage accéléré pour les arbitres

Dans ces arbitres, on retrouvait l’espoir de notre région, le Geerois Kylian Houyou. " Siffler ces rencontres apporte beaucoup d’expérience avec, pour chaque match, une ambiance incroyable. Le niveau de jeu des différentes rencontres était impressionnant. On arbitre un peu plus de 10 matchs durant ces trois jours de tournoi en étant constamment visionnés par des membres haut placés dans l’arbitrage . Cela permet de faire de beaux progrès de manière rapide. Je sais que la route est encore longue et que je dois encore beaucoup apprendre, mais officier lors de telles rencontres et avec un tel encadrement est une véritable chance ", nous confiait le jeune homme.

On ne le répétera jamais assez, sans arbitre, pas de basket. Et quand on peut parfois regretter l’habitude de mettre de très jeunes cadres dans des matchs à trop gros enjeux, ces derniers ont, ici, pu continuer à grandir, avec un peu moins de pression pour se préparer à ce qui les attendra certainement dans le futur. Une magnifique démarche.