C’est donc avec beaucoup de plaisir que l’on a retrouvé l’organisation sans faille des Wanzois et les nombreux sourires sur les visages des joueurs/joueuses, staffs et supporters présents. Car ce tournoi est avant tout une aventure humaine avec des équipes venant loger sur place pour profiter d’une parenthèse si propice à tisser des liens.

Ainsi, en parallèle des rencontres du tournoi disputées jeudi, samedi et dimanche, il y a eu la grande soirée de la Bande à Lolo, des visites et beaucoup de partages le vendredi. "On avait quelques appréhensions au moment de débuter cette nouvelle édition car, après deux ans d’arrêt, on avait un peu peur que la machine soit rouillée. Mais, dès les premières arrivées, tout s’est mis en place comme par magie avec le retour des sensations, l’organisation carrée et des bénévoles au top" , souriait un Fabrice Warenghien très fier de son équipe.

Car, pendant ces trois jours de compétition, on a vu du beau basket avec trois tournois disputés en parallèle dans une ambiance intense. "Les gradins ont été bien remplis, avec des gens devant se parquer assez loin pour accéder au site. Les délégations ont apprécié l’organisation et, sur le terrain, on a vu des duels intenses avec des joueurs et joueuses de haut niveau. La finale U17 garçons a mis aux prises une équipe de Belleflamme, dans le Top 4 national, et une équipe de Paris qui a tout fait pour tenter de les contrer. On a eu droit à des duels serrés et seulement quelques rares accrocs. Comme si tout le monde avait envie d’être à nos côtés" , soulignait encore l’organisateur qui a aussi eu la chance de voir Thibaut Petit ou encore Frédéric Wilmot remettre les trophées dimanche soir.

Rendez-vous donc la saison prochaine…