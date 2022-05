Car on connaît les ambitions de Comblain et la richesse d’un noyau bouclé depuis longtemps, armé pour tenter de décrocher le titre. Mais Charly nous a annoncé qu’il ne pourrait plus évoluer au sein de notre club suite à des soucis privés et des incidents en interne. Nous ne voulons pas polémiquer à ce sujet mais c’est triste au regard de tout ce que le club et le coach Humblet ont fait pour lui", nous confiait le manager des Rouges et Blancs, Christophe Henri.

Voilà donc les Comblinois amputés d’un joueur si précieux sportivement malgré diverses frasques en dehors du terrain… "On va examiner les solutions qui s’offrent à nous à ce moment de l’année", expliquait un coach Humblet qui préférait ne pas revenir sur le comportement du pivot. "On sait pour l’avoir vécu cette saison que le fait de ne pas avoir un groupe élargi peut être pénalisant à un moment de la saison donc nous allons examiner cela en interne dans les heures à venir."