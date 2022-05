Michaël Koné de retour: «Le foot me manquait»

Mais l’amour du ballon rond a fini par reprendre le dessus et le médian défensif, qui peut également évoluer aux quatre postes de la ligne arrière, a décidé de replonger. Et, pour son retour, il porte le tricot de Burdinne. " Via Johann Licour, mon ancien coéquipier, j’ai vu que le club cherchait un défenseur central. C’est mon poste de base et j’avais vraiment envie de revenir, le football me manquait , raconte Michaël Koné. J’ai eu un contact avec l’entraîneur et tout s’est bien passé. Ma priorité reste quand même le domaine privé et je devais être certain que le club comprenne que je ne serai pas être là à tous les entraînements. Tant que je préviens bien à l’avance, cela ne leur pose pas de problèmes. "

Réputé pour son énorme volume de jeu, "Mika" risque évidemment de manquer un peu de rythme en revenant à la compétition après autant de temps loin des terrains. " J’avoue que je suis allé courir la première année de mon année, mais un peu moins cette saison. Et je ne sais pas trop à quel niveau je suis , reconnaît le Wanzois. Courir et jouer des matchs, ce n’est pas du tout la même chose. Au début, il va falloir cravacher et réveiller les poumons (rires)."

Habitué aux divisions nationales, celui qui est également passé par Fize va ainsi découvrir la P2A. Pas de quoi l’inquiéter. " Je ne connais pas trop le niveau, mais quand je vois certaines équipes, je me dis quand même qu’il ne doit pas être si mauvais que cela , insiste Michaël Koné, qui n’a qu’une seule idée en tête: retrouver du plaisir sur les terrains. Lors de ma dernière saison à Huy, j’avais un peu perdu cela de vue. Je ne voulais vraiment pas rester sur une mauvaise expérience dans le monde du football. J’ai envie de pouvoir aller taper dans le ballon avec des amis et de m’amuser. "

Voilà donc un fameux renfort d’expérience pour des Burdinnois qui en sont déjà à neuf recrues lors de ce mercato, tout en ayant enrôlé un entraîneur des gardiens en la personne de Xavier Giesberts. Et ce n’est sans doute pas fini!