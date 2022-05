Les Panthers de Hannut grandissent vite et bien

Qualifié pour la première fois de son histoire en play-off, le club hannutois ne s’attendait à vivre de tels moments. "En début de saison, l’objectif était de viser le milieu de classement" , pointe Vincent Camelbeeck. À Tielt (NDLR: entre Gand et Bruges), les Panthers de Hannut sont d’abord tombés sur un os nommé Alost en demi-finale des play-off. "On n’a pas très bien joué. Je pense qu’on était tous tétanisés par l’enjeu" , confie l’entraîneur.

Une défaite 14-4 face au futur champion de Belgique qui n’a pourtant pas entaché la motivation des Hannutois puisque, dans le match pour la troisième place, ils ont livré une prestation remarquable contre le Juventus FC Affligem en remportant la rencontre 7-3. "Tous les gars ont joué avec leur cœur, tout était parfait. En plus, nous avons eu la chance de pouvoir compter sur plusieurs supporters, on est allé chercher cette troisième place tous ensemble" , détaille Vincent Camelbeeck, pas peu fier de ce résultat.

Après une saison couronnée de succès, les Panthers de Hannut veulent continuer à grandir. "Mais sans aller trop vite , prévient le secrétaire. Le souhait est bien sûr d’augmenter le nombre de nos affiliés mais on ne veut pas s’agrandir de trop non plus. Cela ne sert à rien de brûler les étapes."

Car, forcément, le floorball hannutois connaîtra de plus en plus d’adeptes dans la région. "La saison prochaine, l’équipe première reste inchangée avec des jeunes formés au club.On voudra faire mieux que cette année" , glisse Vincent Camelbeeck. Si Hannut compte déjà plusieurs équipes de jeunes, une synergie verra prochainement le jour avec un club bruxellois. "On souhaite lancer une équipe en U13.Ce sera désormais possible avec ce partenariat , se réjouit l’entraîneur. Nos U16 performent très bien ainsi que la D3. Nous avons la chance de pouvoir compter sur des membres très actifs au jour le jour."

Un stage est également prévu au mois d’août.Preuve que le floorball à Hannut ne cesse de se développer.