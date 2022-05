La saison de tous les records pour Bergilers

Car après trois rencontres, le club orétois ne comptabilisait qu’une seule victoire. "Après notre seule défaite de la saison, on a pris un coup sur la tête , avoue Nicolas Vandevelde. Ensuite, on a enchaîné les succès pour réaliser un bilan extraordinaire de 73 sur 78." Avec 118 goals inscrits, dont 33 marqués par le meilleur buteur Stefano Zagarella, Bergilers a phagocyté la concurrence. "On possède également la meilleure défense de la série , précise celui qui a également été champion avec Oleye en P4B. Honnêtement, je ne pensais pas réaliser un tel championnat. Par rapport à la saison dernière, seuls cinq joueurs sont restés. Il a donc fallu un peu de temps avant que la mayonnaise prenne."

Avec des éléments comme Éric Noel ou encore Istvan Lakner, la DH de Berligers est le mix parfait ente jeunesse et expérience. "Des gars comme Denis Wasinski (NDLR: le frère de Martin, joueur à Charleroi) ou William Huberty ont de l’or entre les pieds. Ils peuvent facilement jouer dans une belle équipe en provinciale" , avance l’ancien joueur de Fumal, Huccorgne ou encore Waremme.

Au vu des résultats, un retour à l’Union Belge est-il à l’ordre du jour? " Absolument pas, avance Nicolas Vandevelde. Même si on a le niveau pour jouer en P3 sans aucun problème, l’ambiance en amateurs est tellement incroyable. D’abord, et c’est important, il y a un arbitre à tous les matchs. Et puis, tout le monde se connaît, personne ne se dispute pour des bêtises. À Bergilers, personne n’est payé et les joueurs viennent seulement pour prendre du plaisir.En moyenne, nous étions 16 joueurs aux entraînements, c’est dingue."

La saison prochaine, Bergilers entamera une nouvelle campagne avec la casquette d’ultra-favori. "Au vu de l’ambiance dans le groupe, tout lemonde a décidé de poursuivre l’aventure, sauf Denis Wasinski qui s’en va avec la P3 d’Oreye.Trois ou quatre joueurs devraient renforcer le noyau car je veux qu’on soit encore plus fort" , indique celui qui a inscrit 41 buts avec les vétérans cette année. Je tiens absolument à remercier Alain Ledoux, Albert Hojka, Christel Nihoul, Michel Bosny mon délégué et surtout l’homme qui entretien notre magnifique terrain."

Alors qu’il a décidé de raccrocher les crampons, Nicolas Vandevelde n’aurait pas pu rêver mieux pour sa première expérience en tant que T1.La suite s’annonce tout aussi prolifique pour Bergilers, un club décidément atypique.