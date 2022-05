«Je veux que Stockay ait son propre football, son vrai style»

Le staff, emmené par Valoir donc, a lui aussi été complètement modifié.Objectif: vivre une saison pleine " tout au-dessus ", insiste Grosjean, et distiller un style de jeu." La plupart des coachs du foot amateur jouent un football dépassé, analyse l’ancien coach de Mons. On joue trop sur l’erreur que peut faire l’autre équipe.Or, je suis persuadé qu’on peut aussi demander à des amateurs de jouer au foot.Je vais faire en sorte que Stockay ait son style, une marque de fabrique, tant sur le plan offensif que défensif.La tactique importe peu.Ce qui compte, c’est l’animation et ce qui va avec.Et avec ça, on aura alors l’impression de jouer avec un ou deux joueur(s) en plus.On doit mettre en place des automatismes qu’on doit reproduire en match.Il n’y a que le boulot qui va permettre ça… "

Et toute une série de modifications en interne. " On va garder le même budget, mais on va l’utiliser autrement, assure-t-il. Pourquoi partir avec 24 joueurs?18 cela suffit à notre niveau.Je préfère utiliser l’argent qu’il reste pour d’autres choses au moins aussi importantes. " Comme l’érection d’un vrai staff médical, la mise en place d’une cellule scouting pilotée par Claudy Dardenne, qui reste au club et sera chargé de détecter les talents dans les divisions inférieures, et la mise à disposition, pour le noyau, d’une même tenue que devront arborer les joueurs dès qu’ils pousseront les portes du club." Oui, je veux que tous les membres du club arborent la tenue aux couleurs de Stockay partout où ils le représenteront, dit encore Marc Grosjean. Cela donnera une unicité à notre projet. "

À charge pour quelqu’un du club d’assurer l’entretien de ces tenues. " C’est un détail, mais cela fait partie d’un tout, sourit Grosjean. Je respecte le boulot des bénévoles, mais si on veut grandir, cela a ses limites… "