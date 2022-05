Dylan Gilson n’ira pas à Jodoigne et reste à Wanze/Bas-Oha

Si le noyau de Wanze/Bas-Oha peine à prendre forme en vue de la saison prochaine, une bonne nouvelle est tombée pour Jean-Yves Mercenier. Ainsi, alors qu’il s’était engagé avec Jodoigne, Dylan Gilson a fait machine arrière et poursuivra bien sa carrière chez les Mosans. " En fait, je vais passer un entretien pour commencer un nouveau travail. Et il y a de grandes chances que je change d’orientation. Du coup, je vais devoir faire des soirs, certaines nuits et je ne pourrai pas toujours me libérer pour aller au football. Jodoigne est très professionnel à ce niveau-là alors qu’il me sera plus facile de trouver un arrangement avec Jean-Yves à ce niveau-là ", explique l’ancien Verlainois.