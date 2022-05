Direction l’Euro de Rome pour Alisée Pisane

Et c’est grâce à une course… aux championnats de Slovaquie ce dimanche qu’elle y est arrivée! " Et le but premier n’était pas forcément de décrocher ma qualification, mais bien d’améliorer mes temps , rigole la Villersoise. Je cherchais une compétition de haut niveau, avec d’autres concurrents, mais j’ai finalement été un peu seule. Cela ne m’a pas empêchée de faire des bons résultats (rires)."

Et c’est peu de le dire, la nageuse de 19 ans a explosé son record personnel de 28 secondes pour le porter à 16:34.90. Soit douze secondes en dessous des minima européens et à seulement cinq secondes des minima mondiaux ainsi que du record du Belgique. Le tout malgré un œil au beurre noir et un strip sur la paupière à la suite d’un petit accident survenu le premier jour de la compétition. " Dans l’eau, j’avais de super bonnes sensations. Je savais que je faisais un bon temps, mais je ne m’imaginais pas que c’était à ce point-là , avoue Alisée Pisane. Quand j’ai touché le mur, j’ai directement regardé le chrono et j’ai versé une petite larme. Il y avait énormément d’émotion, du soulagement de la joie surtout. "

Une performance qui arrive juste après un stage réalisé à Martigues, dans le sud de la France, auprès de Philippe Lucas, l’ex-mentor de Laure Manaudou. " Cela m’a permis d’être plus en forme que lors des championnats de Belgique du mois dernier, je suis arrivée avec une meilleure préparation , insiste cette étudiante en sciences biomédicales. Je suis partie durant quinze jours et j’ai vraiment vécu pour la natation pendant tout le voyage. Et ça a porté ses fruits, cela m’a permis de faire un bon immense, aussi bien au niveau de l’entraînement qu’en compétition. "

Rentrée en Belgique ce lundi en milieu de journée, Alisée Pisane a retrouvé ses parents qui n’avaient pas fait le déplacement jusqu’en Slovaquie. Place désormais à l’entraînement car la nageuse ne compte pas se rendre en Italie en touriste dans trois mois. " Un Top 15 voire un Top 10, ce serait vraiment pas mal. Et j’aimerais bien y réaliser le record de Belgique, je l’ai vraiment dans le viseur , souligne celle qui fait évidemment la fierté de son club. Cette participation à une compétition internationale, qui sera ma première du genre, c’était un objectif, mais également un rêve. Je vais pouvoir croiser certaines de mes idoles. " Et prendre ainsi encore un peu plus d’expérience dans la cour des grands.