Voici le communiqué envoyé par le désormais ex-directeur général du club: "Chers Amis,

Chers Supporters,

Chers tous,

Je tiens à vous informer, officiellement, de ma démission avec effet immédiat à Solières Sport.

La situation des derniers mois (le manque de respect, pour ne pas dire autre chose, et l’hypocrisie qui est à son paroxysme) est en effet devenue intolérable.

Certains, qui se reconnaîtront, s’en sont même pris à mon fils, preuve qu’ils n’ont aucune limite et aucun scrupule!

Ces comportements répétés vont à l’encontre des valeurs humaines qui me sont chères et je ne peux dès lors pas les cautionner.

Ceci, conjugué avec le départ inopiné, pour des raisons de santé, de José Lardot qui est et restera une personne d’une grande loyauté, me contraint à me retirer définitivement de Solières Sport.

Je tiens à remercier Monsieur Jean-Paul Remacle ainsi que d’autres personnes de valeur qui m’ont fait confiance.

Nous avons fait du bon travail et partagé de très beaux moments qui resteront gravés dans ma mémoire.

Bonne continuation, à toutes et tous, sur les hauteurs de Huy sans trop d’embûches!"