Nouredine Hassane arrive à Huccorgne

Depuis le départ de Pablo Asensio, on savait Huccorgne à la recherche d’un ailier pour combler ce "trou" dans le noyau. Eric Heine semble avoir trouvé son bonheur ce week-end avec la signature de Nouredine Hassane, qu’on avait notamment connu à Thisnes, Fize et Amay et qui évoluait cette saison à Tilff, en P2B. " Il s’était déjà entraîné avec nous l’année dernière, mais, à l’époque, je cherchais un vrai attaquant de pointe et son profil ne collait pas. Ce qui est désormais le cas avec le départ d’Asensio. C’est un joueur vif et rapide ", détaille Eric Heine, dont le noyau est tout doucement en train de prendre forme.