Nathan Geada Da Silva, en route pour les championnats d’Europe U18

Et bien lui en a pris puisqu’il a bouclé les trois kilomètres, semés d’obstacles dans un temps de 6:07.95, soit un peu plus de deux secondes sous les minima fixés par les instances européennes et… cinq centièmes en dessous de ceux choisis par la fédération portugaise. Car, oui, Nathan Geada Da Silva ne portera pas les couleurs de la Belgique, dont les critères sont bien plus stricts, mais celles du pays où il est né. " C’est un soulagement pour moi car je vais avoir beaucoup moins de pression par rapport à la date limite (NDLR: le 18 juin) pour réaliser les minima. C’est également à cette date que se dérouleront les championnats nationaux du Portugal. Je devrai y prendre part afin de valider ma participation à l’Euro, sauf si deux compatriotes réalisent un meilleur chrono que le mien entre-temps. "

Une chose est certaine, deux maintenant un an, Nathan Geada Da Silva est en pleine progression, lui qui possédait un record personnel en 6:19 il y a encore douze mois. Preuve que le travail réalisé avec son coach paye. " Je tiens d’ailleurs à le remercier tout comme mes partenaires d’entraînement et mes parents. Ils m’aident beaucoup , insiste celui qui aura de belles ambitions en Israël. J’ai été un peu regarder la hiérarchie européenne et je me situe aux alentours de la dixième place en ce moment. J’aurai donc envie de réaliser quelque chose de bien là-bas, il faut avoir des ambitions pour avancer. En tout cas, j’ai hâte d’y être, mais chaque chose en son temps. Je vais d’abord bien m’entraîner histoire d’être prêt pour ce moment-là. "

Une double nationalité, une participation à un championnat d’Europe et un talent indéniable, cela ne vous rappelle pas un certain Ruben Querinjean? En tout cas, Nathan Geada Da Silva marche dans les pas de son aîné et il signerait sans doute des deux mains à l’heure d’écrire ces lignes pour connaître le même destin que le médaillé de bronze à l’Euro de cross-country il y a quelques mois.