Le chrono s’affole pour Enzo Noël et Guillick

Bien plus froid qu’attendu et des conditions pas forcément idéales pour claquer une grosse performance. Et pourtant, les deux hommes ont brillé. à commencer par Enzo Noël qui a amélioré son meilleur chrono de vingt secondes pour le porter à 14:08.53. " Je partais clairement pour réaliser moins de quatorze minutes et dix secondes. J’espérais même secrètement passer en dessous des quatorze minutes sachant que j’avais déjà fait 14:04 de manière non officielle durant le confinement. Mais je me suis retrouvé dans une série où nous étions trois devant avec Valère Hustin en tant que lièvre , explique le frère d’Adrien. Je termine relativement bien ma course et je suis plutôt content de ce chrono. En quelque sorte, j’officialise ce que j’avais fait durant le confinement. Cela va me permettre d’accéder à de meilleures courses afin de bientôt passer sous les quatorze minutes. Plus je m’en rapproche, plus je me dis que c’est possible. Ce n’est plus très loin. "

Une barre à laquelle ne pense pas encore Antoine Guillick, mais cela n’empêche le Remicourtois d’entrer dans une nouvelle dimension avec ce temps de 14:39.16, soit une bonne quinzaine de secondes de mieux que son ancienne meilleure marque. " J’étais assez confiant. Il y a trois semaines, aux championnats de Belgique de 10000 mètres, j’avais réalisé 30: 20, battant mon meilleur chrono de 45 secondes , souligne l’athlète de 27 ans. Je savais que j’étais dans une bonne forme. Mais j’ai vite senti le froid au niveau respiratoire et je suis parti un peu trop vite. J’ai rapidement été dans le dur, j’ai souffert toute la course, mais je suis quand même content car je m’étais dit qu’un chrono autour de 14:40 serait bon. Avec des meilleures conditions, j’aurais quand même pu encore grappiller quelques secondes. Le travail entamé avec Roger Igo il y a un an et demi porte ses fruits. " Et ça, forcément, ça fait plaisir et ça pousse à encore plus travailler.