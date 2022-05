Entre incompréhension et inquiétudes, les joueurs soliérois réagissent

Un constat partagé par le capitaine Maxime Crahay. "Depuis ce matin, mon téléphone n’arrête pas de vibrer , dit-il. On aimerait être éclairé rapidement car on a de grosses inquiétudes pour la suite.Mon avenir est plus que jamais dans le flou.Cette situation met tout le monde dans l’embarraset je ne sais pas comment le club pourra se relever de cette situation.À titre personnel, j’avais signé un contrat et je ne sais pas si le club pourra tenir ses engagements.Il n’est jamais trop tard pour retrouver un club mais, avant tout, je veux discuter avec Solières et les dirigeants.On espère tous que la situation va se décanter rapidement.Pour l’instant, je ne comprends pas vraiment ce qu’il se passe et l’ensemble des joueurs non plus.C’est surréaliste…"