Crisnée forfait: «Pas glorieux pour l’image du club»

Mais il restait encore un dernier devoir à rentrer ce dimanche avec un déplacement à Saint-Vith qui aurait pu leur permettre d’accéder à l’échelon supérieur en cas de victoire et de disparition d’une équipe plus haut. Certes, les chances étaient minces, mais elles existaient. Et pourtant, Crisnée n’y a pas forcément cru puisque l’équipe ne s’est pas rendue en terres germanophones. " Nous étions à peine dix en me comptant dedans , regrette Damien Kremer. À ce moment-là, ça devenait compliqué de se déplacer là-bas. Faire 200 kilomètres aller-retour pour peut-être se prendre une casquette, ça n’en valait pas la peine. Mais c’est à l’image de notre saison. On avait plusieurs blessés et certains ont lâché car il n’y avait soi-disant plus rien à jouer. C’est dommage de terminer cette saison par un forfait. J’avais déjà les boules après notre revers face à Seraing-Athlétique. Mais là, ce n’est pas glorieux pour l’image du club. "

Une terrible fausse note comme dernier souvenir d’une partition pourtant réussie. " Oui, c’est vrai, même si cette saison fut compliquée. Tout n’a pas été rose, il a fallu remotiver les joueurs à chaque fois, tirer le meilleur de chacun. j’ai été au bout de ce que je pouvais faire, mais je ne suis pas magicien. Je ne peux pas les forcer à faire ce qu’ils n’ont pas envie de faire ", souffle Damien Kremer. Place désormais à quelques semaines de vacances et rendez-vous l’année prochaine.