Alisée Pisane décroche son ticket pour l’Euro de Rome

Quelle performance réalisée par Alisée Pisane! La nageuse de l’École de Natation de Waremme a tout simplement brillé lors du 1500 mètres des championnats de Slovaquie en bouclant sa course dans un superbe temps de 16:34.90. Soit une amélioration de 28 secondes de son ancienne meilleure marque personnelle. Mieux encore, ce chrono lui permet de se qualifier pour les championnats d’Europe seniors qui auront lieu à Rome à la fin du mois d’août. Et de bien belle manière puisqu’elle est désormais 12 secondes en dessous des minima et ne se situe plus qu’à 5 secondes d’une qualification mondiale et du record de Belgique.