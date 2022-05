Pascal Bairamjan: «Je suis sous le choc...»

L’étonnement est d’autant plus de mise qu’il y a quelques jours encore, le coach de Solières a eu des nouvelles plutôt positives et constructives de ce qu’il faut désormais nommer ex-président." Oui, je l’ai eu il y a quasi une semaine, lundi passé précisément, se souvient-il. Et tout semblait bien se passer.On avait réglé l’arrivée de 4 joueurs et on avait encore abordé la venue de deux autres, un avant et un médian.Depuis, je n’ai plus eu de nouvelles, ce qui n’est pas trop son genre.Mais je ne me suis pas inquiété outre mesure... "

Quid des joueurs?

Ce sont manifestement des examens médicaux ces derniers jours qui ont conduit le Givois à prendre la décision de se retirer." Il faut respecter cette décision mais il faut, aussi, qu’on avance dès qu’on le pourra au travers d’une réunion , dit le coach de Solières. Le sportif, c’est une chose, mais il y a aussi et surtout l’aspect humain.Il faut que je dise aux joueurs ce qu’on fait d’eux.Si j’ai peur?Oui, évidemment.Les gars me téléphonent pour savoir quel est l’avenir du club mais je n’en sais rien.On verra quoi, je suppose, dans les prochains jours.Je ne vais en tout cas pas laisser tomber les gars comme ça, ni même le club. "