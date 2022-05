Nathan Geada Da Silva réalise les minima pour l’Euro U18 sur 2000m steeple

Et si notre pays est bien plus strict en matière de chrono, en fixant ses standards à 6:03.00, l’athlète de 17 ans a la chance de posséder la double nationalité portugaise. Et là, les minima pour une sélection ne sont "que" de 6:08.00, ce qui permet donc au Waremmien de faire partie du voyage. " Quand j’ai passé la ligne, j’ai préféré attendre un peu afin d’avoir le chrono officiel et de ne pas fêter cela inutilement. Et quand j’ai vu mon temps, j’étais évidemment très heureux, mais aussi soulagé car je vais avoir moins de pression par rapport à la date limite (NDLR: le 18 juin) pour réaliser les minima. Cette qualification, c’était vraiment mon objectif de l’année. Je vais maintenant pouvoir bien m’entraîner afin d’être prêt pour début juillet. "

Et le garçon aura de belles ambitions à Jérusalem car, à l’heure d’écrire ces lignes, il se situe aux environs de la dixième place parmi les athlètes déjà qualifiés pour l’événement. Et comme il n’est pas interdit de rêver, Nathan Geada Da Silva pourrait bien marcher dans les pas de Ruben Querinjean.

Retrouvez la réaction complète de Nathan Geada Da Silva ainsi que plusieurs autres informations sur les performances de nos athlètes ce week-end dans L’Avenir Huy-Waremme lundi 30 mai 2022, sur tablette , smartphone ou PC