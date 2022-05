Sans envie et pour du beurre, Crisnée va à St-Vith

En effet, cette rencontre va plus que probablement compter pour du beurre étant donné qu’elle ne rapportera pour aucune des deux équipes une place qualificative pour la deuxième provinciale.

Pour du beurre, donc, les troupes de Damien Kremer vont se déplacer chez les Germanophones en étant bien déforcés." En effet, on ira là-bas avec les derniers survivants , souligne le T1 crisnéen. Florkin et El Mokhtari seront par exemple titularisés d’entrée. Franchement, je ne connais pas du tout l’équipe d’en face, on verra bien. Il faut remplir notre dernier devoir de la saison. "

Même s’il se rend bien compte que le club n’est peut-être pas encore prêt à monter en deuxième provinciale, Damien Kremer reste évidemment déçu de ne pas avoir su mener ses ouailles vers une montée historique. Mais le coach veut avant tout retenir l’excellente saison des siens. " Celui qui n’est pas déçu ne possède aucun esprit compétitif.Maintenant, je veux avant tout me souvenir de cette magnifique saison vécue avec mon groupe. Et puis, le club n’a pas les ressources nécessaires pour monter, il ne faut pas se voiler la face. "

Souvent présent quand on ne l’attend pas, Crisnée va-t-il créer une dernière surprise cette saison?Avec eux, on peut s’attendre à tout.

Arbitre : Thibault Picard.

CRISNEE : En fonction des disponibilités, Damien Kremer ne fera son groupe que ce samedi matin. Carisio est suspendu.