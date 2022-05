Tout a commencé jeudi en fin de soirée avec l’annonce de la prolongation d’Anthony Formica à Hannut, alors même qu’il avait donné sa parole à Geer. " J’avais donné ma réponse à Geer dans un moment où je n’étais pas vraiment au top et cette réponse a certainement été un peu rapide. Je me disais à ce moment-là que ce serait peut-être compliqué pour moi à Hannut , se défend l’ailier, qui réalise une fin de saison plus que convaincante. Mais là, oui, je reviens bien, je réalise un bon tour final grâce à mes coéquipiers, on m’a donné confiance et je trouve que j’ai encore des choses à prouver à Hannut. "

Une décision qui passe évidemment mal du côté de Geer. " Et je peux comprendre que le club l’ait mauvaise , opine Anthony Formica. Mais, dans la vie, on fait des choix un peu précipités. Alors, soit on revient dessus et on assume, soit on laisse faire les choses. Mon premier choix n’était pas le bon et je pense que rester à Hannut est finalement la meilleure option. Manu Christiaens m’a fait confiance en me prenant avec lui, je dois lui rendre cette confiance. "

Un peu plus tard dans la soirée, on apprenait que Kevin Ribeaucourt, qui s’était engagé avec… Hannut, ne rejoindrait finalement pas les Hesbignons. Et la suite s’est produite vendredi matin avec l’annonce de sa prolongation à Momalle. " Tout simplement, ma femme va changer d’orientation professionnelle et elle va devoir faire les pauses , éclaircit l’attaquant de 30 ans. J’ai deux enfants de trois et six ans dont je devrai m’occuper quand ma femme fera les pauses. Ce qui veut dire que je vais louper des entraînements. Et ça, forcément, le staff de Hannut ne l’autorise pas sinon c’est la porte ouverte à tout. Dans ces conditions, ce n’était pas possible de rejoindre Hannut, même si je suis déçu de ne pas pouvoir rejouer avec Cossalter. "

Tout profit pour Momalle qui a accepté que "Ribeau" soit moins présent aux entraînements. " En effet, Christophe De Smedt m’a dit qu’il pouvait être plus souple si tout était bien planifié , confirme notre ailier droit de la décennie. Je me devais de faire un choix. Ma compagne s’est sacrifiée pour moi depuis dix ans, c’est à mon tour de faire un effort dans l’autre sens. Le foot, c’est bien, mais être épanoui dans sa vie prouvée, c’est également très important. Je remercie grandement Christophe De Smedt qui a accepté de me garder son noyau alors qu’il était complet. " Une chose est certaine, il faudra compter sur Momalle en P2A… et sans conteste sur Hannut si les Verts viennent à ne pas rejoindre l’élite provinciale.