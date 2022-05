Son avenir? Sans doute pas au Sporting de Charleroi

Son départ, il y a un tout petit peu moins d’un an, avait surpris tout le monde ou presque. Alors en poste en tant que T1 de Vyle-Tharoul, Jérôme Remacle avait rendu son costume de coach principal pour enfiler celui d’adjoint d’Aline Zeler du côté des Charleroi Ladies. Douze mois plus tard, et même si les résultats comptables n’ont pas vraiment été à la hauteur, l’ancien coach de Wanze/Bas-Oha B ne regrette en rien son choix. " C’était une saison enrichissante à divers égards , confirme-t-il. Connaître un club professionnel et la structure qui va avec, cela m’a permis de vraiment me concentrer sur le football et pas sur tout ce qu’il y a à côté comme on doit le faire dans les clubs provinciaux. Et puis, j’accompagnais Aline Zeler, la femme qui est sans doute la mieux placée pour m’apprendre l’univers du football féminen. Et j’ai trouvé, avec Aline, la même relation que j’avais avec Pierre Longueville à Warnant, une relation dans la compréhension et le respect. Nous étions très complémentaires. "