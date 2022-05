Le coach haneffois Alain Jeanfils: «Quelle saison extraordinaire»

Le vent aurait pu tourner en faveur des Haneffois avec deux frappes qui ont échoué sur la barre. La faute à pas de chance sans doute. "On touche la transversale à deux reprises, comme quoi on n’a pas démérité non plus. Mes joueurs ont tout donné . Il faut savoir que je suis un gros râleur (rires). Mais je ne peux qu’être fier de mon groupe. Tout coach rêverait d’avoir un noyau de minimum 15 joueurs aux entraînements." .

Il y a tout de même beaucoup de positif à retenir pour les Haneffois et c’est ce qu’ils vont faire. Même si la déception de cette défaite n’était, très logiquement, pas facile à digérer. "Le tour final est atteint. On ne nous attendait pas là où on se trouve et c’est une fierté pour nous." .

Malheureusement pour eux, la séance de tirs au but a confirmé la supériorité des hommes de Patrick Bonomi. " Quand on voit notre gardien arrêter le deuxième tir au but, on se dit que tout est relancé et malheureusement, ce ne fut pas le cas, mais je n’ai rien à reprocher à mes joueurs. "