La troisième fut la bonne pour Bonomi

Il a souffert, comme toute son équipe, mais Patrick Bonomi pouvait relâcher la pression. "On a eu chaud" , souffle le coach des Patronnés. Il faut dire que Lensois ne s’est jamais mis à l’abri. "En première période, le match devait déjà être plié. Je ne comprends pas comment on s’est fait peur comme ça. Haneffe a joué avec ses armes et ils n’ont rien lâché , commente l’ancien mentor des Templiers qui a bien cru s’incliner. Oui, aux tirs au but, je pensais qu’on allait perde à tous les coups. À l’entraînement, quand on procédait aux penaltys, on était nonchalant. Aujourd’hui, j’ai dit à mes gars qu’il était hors de question qu’ils tentent des panenkas."