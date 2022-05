Kremer défait mais bon joueur

Un constat qui laissait tout de même un léger goût amer à celui qui entraîne Oreye en futsal. " Cette rencontre illustre notre problème récurrent de la saison. Certains ne s’investissent pas à fond pour l’équipe. On ne va pas au foot comme on va à la pétanque " tentait d’ironiser celui qui a même dû s’inscrire comme joueur sur la feuille de match face aux Sérésiens.

Entre les lignes, on le comprend, Damien Kremer se serait bien vu monter à l’échelon supérieur avec ses gars. " Quand on arrive si loin, si on n’est pas déçu de perdre, autant rester chez soi , continuait, non sans humour, l’entraîneur qui tenait d’ailleurs à remercier certains joueurs qui ont fait le déplacement malgré presque aucun match joué cette saison. Merci à Pompilio et Sofiane El Mokhtari d’être venus dépanner. "

C’est sûr, les Crisnéens ont touché du doigt une fête qu’ils viseront certainement l’année prochaine. " Mais soyons d’abord fiers du parcours accompli cette saison. Cette fierté, c’est le sentiment qui doit prédominer " concluait Damien Kremer.

En espérant néanmoins que son groupe, dans l’entièreté, soit revanchard dès le mois d’août. Sous peine de revivre les mêmes problèmes que cette saison.