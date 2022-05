Inutile, Bolland-Lensois est annulé.

Pas de Bolland-Lensois dimanche à l’interséries de P4.Toutes deux gagnantes jeudi soir, les deux équipes devaient s’affronter ce dimanche en match de classement de l’interséries.Mais elles ont décidé, d’un commun accord, de ne finalement pas jouer. " Si les deux équipes souhaitent ne pas jouer et que la rencontre est jugée intitule, alors, on ne peut pas obliger les deux formations à jouer " rappelle Didier Petitjean, le manager général du CPLiège.Il faut dire que vu la disparition de Solières B, le rachat du matricule de Pontisse par Ferrières et la fusion entre Welkenraedt et Faymonville, trois phénomènes actés tous devant le CP " qui a déjà tout validé " a rebattu un peu les cartes.Et officialisé les quatre montées des quatre vainqueurs de jeudi.