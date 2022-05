Antoine Thomas: «Nos adversaires étaient plus motivés»

Dans les rangs de Queue-du-Bois, la fête battait son plein et c’est on ne peut plus logique et terme d’un parcours tortueux. Daniel Hinck, le coach, arborait sobrement le sourire du vainqueur malgré la joie de cette montée en troisième provinciale. "Nous avons bien géré la confrontation avec nos armes, se réjouissait-il. Nous ouvrons le score sur penalty. Puis, nous doublons la mise juste avant la pause. Cela faisait notre affaire en sachant que notre organisation défensive est notre très grande force. Je pense cette montée est méritée. Nous n’avons perdu qu’un seul match au second tour, et encore c’était face au champion de notre série. C’est la victoire d’un club et d’un groupe. Car, vu le nombre de blessés, nous avons souvent dû composer avec des garçons de l’équipe B. Le collectif a certainement payé cette saison."