Alex Custinne arrive à Stockay, où reste Boumediane

On continue de bien bosser à Stockay. Et deux bonnes nouvelles sont tombées ce vendredi matin. La première n’est autre que la prolongation de Yassine Boumediane, qui a rendu de fiers services cette saison en occupant notamment, à plusieurs reprises, une place d’arrière latéral, poste qui n’est évidemment pas le sien, lui qui était plutôt habitué à évoluer un cran plus haut.