Lensois arrache la montée en P3 au terme d’un thriller incroyable

Devant plus de 250 personnes, la première période est clairement à mettre à l’actif des visiteurs. À plusieurs reprises, Derwael est mis à contribution, mais Lensois loupe le coche. Haneffe tente de sortir, notamment avec un Antoine Laruelle bien en jambes, qui se créa une première occasion avant de rentrer aux vestiaires. Lensois aurait mérité de mener au score à la pause.

En deuxième période, on pense alors les Patronnés bien partis pour s’offrir un succès facile. D’autant que Stiernon devait céder sa place sur blessure à Pirotte. Le premier quart d’heure donne raison aux supporters hannutois. Coup sur coup, Bonomi et Boxus ont la balle du 0-1 au bout du pied. Paradoxalement, alors que Lensois pousse, les Templiers sortiront de leur boîte. D’abord avec Mombaerts, parti seul face à Verlaine, qui envoie son tir titiller les nuages. Le vent tourne quelque peu et Haneffe touchera à deux reprises la barre transversale via Lhoest, de la tête, et Binot, sur coup franc.

La partie s’emballe. A la 78e, Boxus centre dans la boîte, sur la jambe d’un Haneffois. Le ballon revient miraculeusement dans les jambes de De Voght qui trompe Derwael (0-1). "On s’est alors dit qu’on avait fait le plus dur" , explique Patrick Bonomi.

Mais c’était sans compter sur l’abnégation haneffesoise. Cinq minutes après l’ouverture du score, Hougardy est placé au mauvais moment sur un coup franc de Binot. Sa tête trompa un Romain Verlaine médusé (1-1).

Lensois se crée encore une occasion mais, une fois de plus, les avants des Patronnés n’étaient pas en verve. Place, donc, à la terrible séance des tirs au but. Remportée finalement par Lensois, qui renoue avec la montée six ans après être descendu en P4. Cruel pour Haneffe!

Arbitre: Thibaut Picard.

Cartes jaunes: Augusto Marcos, Jaco, Bonomi.

Buts: De Voght (0-1, 78e), Hougardy (1-1, csc 83e).

Tirs au but: Bonomi (0-1), Binot (0-1), Hougardy (0-1), Ouadoud (1-1), Boxus (1-2), Augusto Marcos (1-2), Ghyzel (1-3), Laruelle (2-3), Canzian (2-4).

HANEFFE: Derwael, Jaco, Radic, Lecloux, Sluse, Mombaerts (62eOuadoud), François (13eLaruelle), Binot, Augusto Marcos, Stiernon (46ePirotte), Blasutig (30eLhoest).

LENSOIS: Verlaine, De Benedictis (46eConkie), De Voght (77eGombert), Cetiner, Ghzyel, Bonomi, Staelens (58eGodfroid), Hougardy, Canzian, Landrin (68ePiéron), Boxus.