Jérôme Remacle mène les avocates belges à la troisième place du Mondial

Marrakech, un lieu particulier pour l’événement puisque c’est dans la cité marocaine que la toute première édition avait été organisée. Et, pour fêter cet anniversaire, un tournoi féminin était organisé pour la toute première fois. " En fait, avec l’équipe masculine, nous avions participé à la coupe du monde en 2018 avant de remporter le tournoi de la francophonie en 2019 , raconte Jérôme Remacle. La suite logique, c’était la coupe du monde en 2020. Mais le coronavirus est passé par là et les règles sanitaires au Maroc sont beaucoup plus fermes. Nous avons donc eu la confirmation très tard de la tenue du tournoi. Comme nous ne nous étions pas vraiment entraînés, cela devenait compliqué d’aligner une équipe compétitive. Cela représente également un fameux budget, nous avons donc décidé de ne pas y aller avec les garçons pour se concentrer sur les prochaines échéances. "

Une vraie dynamique de groupe

Qu’à cela ne tienne, Roxane D’Aoust a eu l’idée de tenter l’aventure avec une formation féminine et tout s’est mis en place très rapidement. " Et on m’a demandé de donner un coup de main , sourit Jérôme Remacle. J’ai accepté car je suis pour l’éclectisme des rencontres. Chez les femmes, le tournoi s’organisait sur un schéma de “five”. Nous sommes donc parties avec neuf joueuses. Nous avions fait quelques entraînements auparavant et la dynamique était plutôt positive. "

Et cela s’est confirmé à Marrakech puisqu’opposées à l’Italie, au Mexique et au Panama en poules, nos représentantes ont raflé la première place, les qualifiant par la même occasion pour les demi-finales. " Il y avait quatre équipes américaines et quatre européennes dans le tournoi. Nous sommes la seule formation du vieux continent à s’être qualifié pour le dernier carré , savoure l’Ocquiérois. Mais, en demi, on est tombé sur une formation argentine agressive et on n’était pas prêt pour ça. Finalement, on perd 1-0 avant de battre le Costa Rica lors de la petite finale pour remporter le bronze. Et notre petite fierté, c’est d’être la seule équipe à ne pas avoir été battue par le Panama, vainqueur du tournoi. "

De grandes ambitions pour la suite?

Cette formule féminine a tellement séduit qu’elle devrait de nouveau être au programme du prochain Mondial. " D’ailleurs, le barreau de Catane nous a invités pour un amical en décembre. En tout cas, je tiens à souligner l’investissement des filles qui se sont donné les moyens de performer malgré leur travail et leur vie de famille. Les résultats, qu’ils soient sportifs ou au niveau humain, ont été au rendez-vous. Faire une médaille, c’est très valorisant. Si bien que certaines filles ont d’ores et déjà posé leur candidature pour nous rejoindre ", conclut Jérôme Remacle. Et si les avocates étaient les premières championnes du monde de football dans notre pays?