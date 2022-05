Paquot: «La condition revient bien»

Le Tour du Finistère était la première course UCI de Tom Paquot depuis sa pause. Il a directement retrouvé le bon coup de pédale, le rythme adéquat, pour arriver avec les meilleurs. Il termine à neuf secondes du vainqueur, l’ancien lauréat du Grand Prix de Wallonie, Julien Simon. "C’est une épreuve que j’apprécie, le profil et le parcours me conviennent assez bien, ajoute le coureur de la formation continentale pro Bingoal-Sauces Pauwels Wallonie Bruxelles. Je m’y alignais avec l’ambition d’être bien présent dans le final, dans la dernière partie de la course et je suis satisfait d’avoir réussi. Il m’a juste manqué un peu de force sur la fin, mais je sens que la forme revient. C’est encourageant pour la suite. Car la condition devrait aller en s’améliorer ces prochaines semaines."

La suite passera directement par le Circuit de Wallonie, ce jeudi de l’Ascension. Entre Charleroi et Mont-sur-Marchienne. Sur une manche de l’Exterioo Cycling Cup (NDLR: l’ancienne Coupe de Belgique), remportée l’an passé par le Français Christophe Laporte. " C’est une course assez ouverte, sur laquelle cela peut partir dans tous les sens, dans les montées vers les Barrages de l’Eau d’Heure, mais elle peut aussi se terminer au sprint, détaille Tom Paquot. Nous y allons avec de l’ambition, avec une solide équipe. Nous miserons sur Timothy Dupont pour le sprint ou sur Milan Menten pour le final. Tandis que j’aurai certainement un rôle libre pour suivre les coups dans la zone des monts. Je suis assez confiant: les jambes sont là!"

Il disputera ensuite le Tour du Limbourg et le ZLM Toer.