Le tournoi international de Wanze fait son grand retour dès jeudi

Deux premières journées de qualification puis des phases finales voyant toutes les équipes se défier dans une ambiance mêlant compétition sportive et ambiance bon enfant. " Les clubs ont encore une fois répondu massivement avec la volonté de venir nous retrouver , lance un Fabrice Warengien toujours à la base du projet. Nous sommes excités comme pour une grande première avec le stress de ne rien oublier. C’est une grosse manifestation pour clôturer cette saison."

Et le programme de cette nouvelle édition est alléchant avec trois tournois en parallèle. D’abord U14-15 garçons, ensuite U16-17 garçons et enfin U16-17 filles.

En plus des équipes locales, ce sont des voisins de toute la Wallonie qui viendront dans les installations sucrières. On pourra aussi voir plusieurs équipes venant de France et la traditionnelle délégation du Slovanka Prague, qui propose toujours un basket intéressant, en filles. " Le vendredi, il y aura la traditionnelle soirée. Samedi, place au All Star Game des meilleurs jeunes. On a encore 450 nuitées sur la région, preuve de l’importance de l’événement ", concluait un organisateur qui espère voir le public en masse dans les installations wanzoises pour venir découvrir plusieurs des plus grands espoirs masculins et féminins du basket. Nul doute, au vu des précédentes éditions, que celle-ci va de nouveau connaître un énorme succès.