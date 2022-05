Et si Haneffe coiffait Lensois sur la ligne d’arrivée?

Un constat partagé par son comparse. "Je serais déçu pour Patrick (NDLR: Bonomi) s’il ne monte pas. Il le mérite au vu de sa très belle saison , commente le coach haneffois. Mais que ce soit Haneffe ou Lensois, personne ne se fera de cadeau."

«On ne pensait même pas être là»

À domicile, Haneffe espère embêter au maximum son adversaire. "Pour nous, ce sera un match de gala. Tout le monde connaît les qualités de Lensois, ils réalisent une saison exceptionnelle , avoue Alain Jeanfils. Mais on doit croire en nous. Sur nonante minutes, tout est possible. Il y a deux mois, on ne pensait même pas être là. On doit profiter et se donner à 100%."

Si les Templiers restent sur une rencontre tendue dans le derby contre Limont avec plus de 120 minutes dans les jambes, Lensois, lui, est sur du velours avec six buts et zéro encaissé. "Mentalement et physiquement, le groupe va très bien. Les remplaçants, et même ceux qui n’ont pas joué dimanche, tirent le groupe vers le haut , glisse Patrick Bonomi qui assume, comme à son habitude, la casquette de favori. Mais je le répète: ce ne sera pas une partie de plaisir. Tout le monde voit Lensois vainqueur au vu de notre saison, mais il faut faire attention. Malgré tout, je suis confiant pour ce jeudi. Les joueurs ont pris conscience de l’enjeu."

Un match couperet, donc, pour lequel, et c’est important à souligner, il n’y aura pas de prolongation.

Arbitre: Thibault Picard.

HANEFFE : Derwael, Radic, Jaco, Lecloux, Blasutig, Binot, Sluse, Mombaerts, François, Augusto Marco, Laruelle (?), Ouadoud, Pirotte, Denomerenge, Lhoest, Stiernon. Derkenne est blessé alors que Leduc est suspendu.

LENSOIS: Verlaine, De Benedictis, De Voght, Cetiner, Ghzyel, Bonomi, Staelens, Hougardy, Godfroid, Landrin, Boxus, Gombert, Wautelet, Piéron, Canzian, Conkie. Pairoux est toujours blessé.