Bougelet veut finir sur la plus belle des notes avec Marchin

Fidèle à lui-même, le futur président du club, qui cessera donc d’entraîner au terme de cet exercice, ne s’emballe pas. "Nous n’avons pas de pression , dit-il. On connaît nos qualités et l’équipe est en confiance. Au niveau mental, on est ultra positif. C’est le troisième tour final que je dispute avec Marchin et on a, chaque fois, été très bon. À titre personnel, j’ai évidemment à cœur de terminer le travail jusqu’au bout, mais je n’en fais pas une fixation. Je ne suis pas quelqu’un qui vit avec des regrets ou des remords. Je vis le moment présent et puis, on verra (rires)."

En face, Queue-du-Bois, l’équipe surprise de ces inter-séries, s’avance en outsider. "Non, ce sera du 50/50 , rétorque Fred Bougelet. Je ne connais pas grand-chose de notre adversaire, mais j’ai reçu plusieurs échos positifs. Ce qui est certain c’est qu’ils n’auront rien à perdre, comme nous."

Bien en jambes, les Marchinois n’ont jamais été aussi proches d’un retour en P3. Pour renforcer encore un peu plus les liens, aucun entraînement n’était prévu mardi soir. " Cela ne sert à rien, d’autant qu’on a dû jouer plus de 120 minutes dimanche , confie Fred Bougelet. On va manger un bout tous ensemble et puis jouer au bowling."

Sans doute le meilleur moyen pour évacuer la pression quelques heures avant une probable montée en P3.

Arbitre: Sébastien Henikenne.

Marchin: tout le noyau est disponible, sauf Daubée (stage avec l’école).