Ass Malick Sarr, ex WBO, arrive à Ferrières. ©- 

Une arrivée et une nouvelle belle du côté de Ferrières avec celle d’Ass Malick Sarr. Déjà passé par chez nous, à Huy et… Bas-Oha, le milieu de terrain de 29 ans va tenter de se relancer cette fois chez l’ambitieuse équipe de P2A qui n’en finit plus de transférer et du lourd. Une bonne pioche pour le club et le joueur. " Il nous rejoint comme milieu et comme défenseur , dit Philippe Caserini, son futur coach. C’est un bon gars avec qui j’ai envie de travailler et qui ne veut pas rester en P2.Il me manque encore un défenseur central et le noyau sera alors complet... "