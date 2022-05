Et le moins que l’on puisse écrire est que Waremme Volley y était bien représenté, avec sept équipes, dont une qui s’est particulièrement illustrée, puisque les juniors garçons ont tout simplement remporté le tournoi, décrochant ainsi le troisième titre national du club après deux décrochés par les cadets en 2017 et les minimes en 2019.

Et pourtant, malgré le talent regorgeant dans le groupe avec les présences de Schroeven, Van Loon ou encore Pierre Perin, tous rompus aux joues de la Liga, la tâche était loin d’être simple pour le coach Pierre Honnay. " En effet, c’était un groupe hétéroclite, puisque les joueurs venaient d’équipes différentes: de la Liga, de la N2, de la P1 ou même de la Promotion , confirme le directeur technique du club. Le plus gros défi, c’était de former une vraie équipe. Oui, on avait de bonnes individualités, mais on ne s’est entraîné que quelques fois tous ensemble. Tout était presque réuni pour qu’on n’y arrive pas. "

Qu’à cela ne tienne, les Wawas ont fait fi de tous ces obstacles pour remporter toutes leurs rencontres et ainsi terminer cette compétition sur la plus haute marche du podium. " Nous avons souvent été menés, mais on est toujours revenu , poursuit Pierre Honnay. Et, sur l’ensemble du tournoi, ce succès est vraiment mérité. Les garçons ont répondu positivement à ma manière d’aborder les choses. Ils sont restés calmes, ils y ont cru et étaient très motivés pour atteindre l’objectif. Le tout en prenant match par match, sans la moindre pression. Décrocher un titre en U19, c’est vraiment beau car c’est dans cette catégorie que c’est le plus compliqué à aller chercher. "

Dans les autres catégories, les cadets garçons ont terminé deuxièmes, les minimes garçons et les cadettes finales troisièmes alors que les trois autres formations ont "échoué" à la quatrième place. " Mais cela veut dire que ces équipes font partie des quatre meilleures en Belgique. Déjà se retrouver à ce niveau, c’est superbe, d’autant plus que le club était présent dans pas mal de catégories , insiste Pierre Honnay. C’est très prometteur pour la suite, mais il ne faut pas s’arrêter en si bon chemin ." En tout cas, la route vers les succès semble être tout tracée chez les Waremmiens!