Waremme et Oleye se rapprochent

C’est à l’occasion d’un match amical entre les deux clubs que l’officialisation a eu lieu. "En clair, on va s’aider mutuellemen t, se réjouit le T1 d’Oleye. Notamment au niveau des jeunes et des infrastructures."

Le cercle présidé par Victor Jaymaert va ainsi avoir un terrain remis à neuf ainsi qu’un nouvel éclairage. "Les travaux devraient bientôt débuter et on espère pouvoir rapidement profiter de nos installations.En attendant, je remercie la ville de Waremme car nous avons été entendus. C’est une première étape et on a, à présent, tout pour que cela se passe bien" , glisse Jean-François Nossin, qui ne compte pas faire de la figuration en P3 l’an prochain.

Volonté commune

Même son de cloche à Waremme. " Le rapprochement avec Oleye était une volonté de notre club, mais aussi au niveau communal , note Henri Verjans. On va apprendre à se connaître, dans un premier temps. Et puis on verra comment tout va se dérouler."

La D2 ACFF pourra, par exemple, aller s’entraîner dans les nouvelles installations voisines. "Et vice versa quand Oleye aura besoin de nous, on sera là , dit le manager des Stadistes. Tout ceci sera géré en bon père de famille. Chacun va rester à sa place, mais on veut unir nos forces. Cela ne servait à rien de rester chacun de notre côté. Et puis, en matière de formation, on pourra également donner des conseils. Pour l’instant, il n’est pas question d’un échange de joueurs pour les équipes premières."

Une synergie intelligente qui pourrait donner des idées à d’autres clubs présents au sein d’une même commune.