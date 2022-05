Avec six buts marqués pour zéro encaissé sur leurs deux dernières rencontres, les ouailles de Patrick Bonomi semblent inarrêtables. "Le groupe veut vraiment cette montée , avoue Maxime De Benedictis, présent au club depuis des années. On sent que nous sommes à un tournant. Avant le début de la saison, on a de suite affiché nos ambitions. Et le championnat a confirmé les choses: on mérite d’évoluer en P3."

Car Lensois, cette saison, aura livré une campagne extraordinaire avec 24 victoires et deux défaites. "Dans n’importe quelle autre série, on aurait été sacré champion , indique William Bonomi, auteur d’une toute grosse prestation dimanche. Ici, tout le groupe se connaît sur le bout des doigts, on forme un vrai groupe. Le club mériterait de monter. Avec un tel noyau, on ne peut pas rester en P4."

Des propos qui font écho à ceux de Patrick Bonomi. "J’ai l’impression que les gars ont pris conscience de l’enjeu" , notait le coach, quelques minutes après la victoire contre Faimes B. Il faut dire que les dernières sorties des Hannutois, en championnat, n’avaient guère satisfait l’ancien joueur pro. "Parfois, notre manque de régularité a fait défaut au niveau des prestations , avoue le T1. Heureusement, la P4A était plus faible que les années précédentes."

Dans un peu plus de 48h, Lensois pourrait retrouver la P3 en cas de victoire contre Haneffe. Pour ce faire, les Patronnés devront faire ce qu’ils vont de mieux: s’amuser.