Le rêve se poursuit pour Haneffe qui va accueillir Lensois sans pression

C’est une tâche ardue qui attend les joueurs d’Alain Jeanfils jeudi contre Lensois qui est, pour la plupart des observateur, favori à la montée en troisième provinciale, surtout au vu de son début de tour final impressionnant de sérénité. « Pour nous, la saison est déjà réussie et ce, même si nous perdons jeudi contre Lensois, explique l’entraîneur de Haneffe. Je sens que mes joueurs sont forts mentalement, mais que les jambes sont lourdes et que physiquement, cela peut commencer à devenir compliqué. Surtout après deux années à jouer des saisons non complètes en raison du Covid, c’est difficile de retrouver son rythme de croisière. Nous jouerons donc Lensois sans stress et sans pression, en donnant tout comme nous le faisons depuis le début, même s’ils sont favoris et qu’ils gagneront probablement l’inter-séries. Le football est rempli de surprises. C’est au caractère, à l’envie et au mental que nous essaierons de nous imposer. »