Corentin Bechet veut la montée de Marchin

Marchin avait bien débuté la rencontre en prenant l’avance après 5 minutes de jeu. « Oui, dans une partie où les deux formations allaient carrément au charbon, Corentin Bechet. Malheureusement, nous sommes rejoints rapidement suite à un moment de flottement où nous n’avons pas été réactifs sur le second ballon. Un petit souci qu’il faudra corriger lors de la prochaine rencontre. Et puis, nous encaissons ce penalty par manque d’attention. Heureusement, avec l’égalisation avant la pause, nous nous relançons dans la rencontre. Et dans la dernière ligne droite, nous avons bien géré nos efforts pour tenter de faire la différence. Dans les prolongations, nous étions mieux physiquement grâce au changement tactique du coach. Mais mis à part l’une ou l’autre occasion, il n’y a rien eu de très productif. Nous étions au bout du rouleau. Le grand terrain hyper sec avec énormément de rebonds a usé les organismes. »