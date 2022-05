En effet, deuxième de la phase régulière mais ayant obtenu une licence pour accéder à la division supérieure, le club du président Paulus n’a pas encore reçu de confirmation officielle sur le fait qu’il restait bien en D3. Et pour cause, le club champion de Neufchâteau n’a toujours pas reçu sa licence pour l’étage supérieur. Ayant rendu et obtenu une demande de licence pour la D3 dans les temps, les Chasterolais ont attendu d’avoir le titre en poche avant d’introduire une demande pour l’étage supérieur.

Cette dernière a donc été rendue en retard, mais vient aussi d’être refusée. " Nous avons effectivement demandé un complément d’informations au club ", nous confiait le président de l’AWBB, Jean-Pierre Delchef. Un scénario encore une fois surréaliste et poussant à s’interroger sur la réelle importance des timings de demande de licence que certains se sentent obligés de respecter. " Ce timing demeure tout à fait pertinent. Mais, en cette saison encore chamboulée par le Covid, il faut se montrer tolérant et, sportivement parlant, Neufchâteau a mérité sa montée sur le terrain . Les responsables de Basket Belgium, gestionnaire des divisions nationales, viennent d’accorder un délai supplémentaire pour que le club apporte des compléments. "

On comprend donc que toutes les forces sont mises en œuvre pour que les champions reçoivent une licence pour évoluer à l’étage supérieur. Heureusement, cela ne changera rien pour Comblain qui a réalisé son équipe tant pour la montée de D3 en D2 que pour un maintien sportivement logique dans la division supérieure s’il vient à y évoluer. Reste que nous avons aussi tenu à lever une inquiétude toujours présente du côté de Comblinois n’ayant pas reçu de réponse à leur question. " Évidemment, la licence autorisant Comblain à évoluer éventuellement en D2 induit que celle nécessaire pour évoluer en D3 lui est automatiquement aussi octroyée ", précisait encore le président de l’AWBB.